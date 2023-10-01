Опетая защитил титул в тяжелом весе, нокаутировав претендента
Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе австралиец Джей Опетая (23-0, 18 KO) провел успешную защиту титула в поединке с британским претендентом Джорданом Томпсоном (15-1, 12 KO).
Бой состоялся на OVO Wembley Arena в Лондоне и стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.
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Австралийский чемпион уже от начала поединка не дал усомниться в своем итоговом успехе, владея ощутимым преимуществом и осыпая соперника ударами.
Натиск Опетаи дал результат в третьем раунде, когда претендент оказался в первом в этом бою нокдауне. Томпсон все же поднялся и решил продолжать. Британский боксер вышел на четвертую трехминутку, но чемпион снова отправил его на настил ринга, после чего рефери остановил поединок.
JAI OPETAIA.— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 30, 2023
Simply remarkable 👊#OpetaiaThompson pic.twitter.com/TJCfNzVt4q
Таким образом, Опетая одержал победу над Томпсоном техническим нокаутом.
Для Опетаи это была первая защита титула IBF в тяжелом весе, который он завоевал в июле 2022 года в бою с Майрисом Бриедисом.
Напомним, что Сауль Альварес одержал уверенную победу над Джермеллом Чарло, защитив статус абсолютного чемпиона.
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