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Опетая защитил титул в тяжелом весе, нокаутировав претендента

Австралийский чемпион одержал безоговорочную победу, дважды отправив соперника на канвас.
Сегодня, 09:32
Джей Опетая / Getty Images
Джей Опетая / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе австралиец Джей Опетая (23-0, 18 KO) провел успешную защиту титула в поединке с британским претендентом Джорданом Томпсоном (15-1, 12 KO).

Бой состоялся на OVO Wembley Arena в Лондоне и стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

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Австралийский чемпион уже от начала поединка не дал усомниться в своем итоговом успехе, владея ощутимым преимуществом и осыпая соперника ударами.

Натиск Опетаи дал результат в третьем раунде, когда претендент оказался в первом в этом бою нокдауне. Томпсон все же поднялся и решил продолжать. Британский боксер вышел на четвертую трехминутку, но чемпион снова отправил его на настил ринга, после чего рефери остановил поединок.

Таким образом, Опетая одержал победу над Томпсоном техническим нокаутом.

Для Опетаи это была первая защита титула IBF в тяжелом весе, который он завоевал в июле 2022 года в бою с Майрисом Бриедисом.

Напомним, что Сауль Альварес одержал уверенную победу над Джермеллом Чарло, защитив статус абсолютного чемпиона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF

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