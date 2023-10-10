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Тренер конголезского боксера сделал смелый прогноз на возможный бой с Усиком

Баколе готов победить украинского чемпиона.
Сегодня, 17:55
Мартин Баколе и Александр Усик
Мартин Баколе и Александр Усик

Тренер конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе Билли Нельсон высказался о поединке своего подопечного с Александром Усиком.

Специалист уверен, что Баколе победит Усика, если они выйдут на ринг.

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"Мы хотим драться с любым бойцом из топ-10 рейтинга The Ring. Однозначно, начиная с четвертого места, Мартин победит любого из них. Здесь нет никаких вопросов.

Дать Мартину Баколе бой могут только три человека. Безусловно, это Тайсон Фьюри, Усик, хотя я верю, что Мартин его остановит - у него есть ключ к победе над ним, а также Баходир Джалолов. Баходир очень хорош. Только эти трое. И Джалолов вообще находится где-то в районе топ-20, но он даст бой", - сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее промоутер Фьюри назвал единственный способ, как Усик может победить Тайсона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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