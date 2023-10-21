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"Ни единого раунда": Промоутер сделал удручающий для Нганну прогноз на бой с Фьюри

Хирн абсолютно уверен в легкой победе британского боксера.
Сегодня, 14:29
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от будущего боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По его мнению, камерунец ничего не сможет противопоставить британцу и его ждет безоговорочное поражение.

"Тайсон Фьюри сделает все, что захочет. В каком бы темпе ни проходил бой, я не чувствую, что Фрэнсис Нганну может физически выдержать больше четырех-пяти раундов. Я не говорю об этом с неуважением, но бойцы ММА не привыкли так драться. Я знаю, что ММА - все равно очень интенсивный вид спорта, но, поверьте мне, вы сами все увидите".

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"Фьюри может играть с ним и просто удерживать его. Если Тайсон захочет, то остановит его в первом раунде, без проблем. Если нет, то он сводит его в школу, измотает и остановит на ногах.

Нганну не сможет выиграть ни единого раунда. Он не сможет потрясти Фьюри. Тайсон реально мог бы выставить подбородок и позволить Нганну чисто ударить себя. По правде говоря, это бы его не побеспокоило. Бойцы ММА не такие ударники, как боксеры", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, что десятираундовый бой по правилам бокса Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Ранее сообщалось, что Александр Усик посетит бой Фьюри - Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Эдди Хирн фрэнсис нганну

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