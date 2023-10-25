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"Как он собирается подобраться к Фьюри?": Тренер Уайлдера оценил шансы Нганну в бою с британцем

Малик Скотт сделал прогноз на будущий поединок.
25 октября, 16:36
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт поделился ожиданиями от предстоящего поединка между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По мнению специалиста, камерунец вряд ли сможет даже воспользоваться своим нокаутирующим ударом, поскольку британец этого ему просто не позволит.

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"Я видел, как он бьет больших парней в маленьких перчатках, после чего у этих ребят были приступы. Если честно, я сомневаюсь, что Нганну даже сможет выбрать правильную позицию, чтобы ударить Тайсона. Фьюри знает, как поставить тебя в неловкое положение, из которого ты не сможешь пробить.

Забудьте о том, что нужно просто пойти туда и ударить. Это не мой метод. Мой метод - это позиционирование. Мой метод - это положение рук и защита. Как Нганну собирается подобраться к Фьюри, чтобы нанести удар?

Я гарантирую вам, что Нганну не работал над позиционированием. Мне сложно говорить об этом бое, потому что не знаю, показательный он или все по-настоящему", - цитирует Скотта Boxing News 24.

Напомним, что десятираундовый бой по правилам бокса Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Ранее Фьюри рассказал, как собирается драться с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Малик Скотт фрэнсис нганну

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