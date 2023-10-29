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"Я отдал Нганну только раунд с нокдауном": Отец Фьюри оценил победу сына

Джон Фьюри считает, что Тайсон должен был выиграть единогласным решением.
Сегодня, 12:59
Тайсон и Джон Фьюри / Getty Images
Тайсон и Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о победе над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Фьюри-старший отдал должное сопернику, но считает, что успех его сына не должен вызывать сомнений.

"Я знал, что Нганну принесет это в ринг. Он большой и крепкий парень, который может бить, как лошадь. Вот почему люди покупают просмотр боев, потому что никогда не знаешь, что произойдет.

Я думал, что Тайсон победил единогласно. Он хорошо работал джебом. На самом деле, я отдал Нганну только раунд с нокдауном. Он уступал в работе джебом и активности. Мы просто счастливы одержать победу".

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"Тайсон долгое время пребывал вне ринга. Ему нужны были эти десять раундов. Вероятно, было бы лучше, если бы он выиграл бой за два раунда. Но это был отличный бой. А решение судей нужно принять. То, что они говорят, имеет значение, не так ли?

Это было просто великолепно. Благодарность и уважение всем, кто занимался боем. Нганну - самый сильный панчер в мире. Но Тайсон поднялся и победил, не так ли? Это сердце чемпиона мира - встать с настила и выиграть", - сказал Джон Фьюри в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор боя Фьюри - Нганну.

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