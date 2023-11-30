iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стало известно, с кем может подраться Беринчик за вакантный пояс WBO

Украинский боксер получит титульный поединок.
Сегодня, 12:32
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) в своем ближайшем поединке должен получить возможность побороться за полноценный титул.

Украинский боксер может подраться за вакантный пояс WBO, который освободил Девин Хэйни, с мексиканцем Исааком Крусом (25-2-1, 17 КО).

Читай также: Шанс для Ломаченко и Беринчика: Хэйни отказался от всех титулов в легком весе

Об этом сообщает Буг Уильямс со ссылкой на промоутера мексиканского бойца Шона Гиббонса из Knuckleheads Boxing Promotions. 

На данный момент Беринчик и Крус занимают второе и третье места соответственно в рейтинге WBO в легком весе. Первым номером является Василий Ломаченко, но он должен будет драться с Джорджем Камбососом за вакантный пояс IBF.

Напомним, что в своем последнем бою в августе этого года Беринчик одержал победу над Энтони Йигитом единогласным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик исаак крус

Статьи по теме

Шанс для Ломаченко и Беринчика: Хэйни отказался от всех титулов в легком весе Шанс для Ломаченко и Беринчика: Хэйни отказался от всех титулов в легком весе
Стало известно, когда Беринчик станет обязательным претендентом на титул Хэйни Стало известно, когда Беринчик станет обязательным претендентом на титул Хэйни
Цзю успешно провел дебютную защиту титула, одолев Мендосу Цзю успешно провел дебютную защиту титула, одолев Мендосу
Алимханулы одержал досрочную победу над Гуалтьери, объединив пояса в среднем весе Алимханулы одержал досрочную победу над Гуалтьери, объединив пояса в среднем весе
Помочь журналистам

Видео

Красивый гол Бруну и очередной ляп Онана в обзоре матча Галатасарай – МЮ (3:3)
Красивый гол Бруну и очередной ляп Онана в обзоре матча Галатасарай – МЮ (3:3)

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов15:40
Игроки Шахтера попали в символические сборные тура в Лиге чемпионов
Украина15:19
Рейтинг лучших финишеров мира: Кейн сумасшедший, Квасныця на уровне Левандовски, Довбика нет
Европа14:59
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа14:55
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа14:49
Актер, чье лицо вытатуировано на плече Гарначо, призвал его перейти в Ливерпуль
Европа14:40
Довбик возобновил тренировки с Жироной
Лига Чемпионов14:09
Звезда Баварии раскритиковал женщину арбитра за два не назначенных пенальти
Европа14:06
Защитник Милана рискует пропустить два месяца из-за травмы
Бокс13:34
"Тайсон - зверь с дикими габаритами": Усику пророчат поражение в бою с Фьюри
ЧМ-202213:19
Рейтинг ФИФА: Украина приблизилась к Дании, Ирану и Сенегалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK