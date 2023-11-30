Стало известно, с кем может подраться Беринчик за вакантный пояс WBO

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) в своем ближайшем поединке должен получить возможность побороться за полноценный титул.

Украинский боксер может подраться за вакантный пояс WBO, который освободил Девин Хэйни, с мексиканцем Исааком Крусом (25-2-1, 17 КО).

Читай также: Шанс для Ломаченко и Беринчика: Хэйни отказался от всех титулов в легком весе

Об этом сообщает Буг Уильямс со ссылкой на промоутера мексиканского бойца Шона Гиббонса из Knuckleheads Boxing Promotions.

На данный момент Беринчик и Крус занимают второе и третье места соответственно в рейтинге WBO в легком весе. Первым номером является Василий Ломаченко, но он должен будет драться с Джорджем Камбососом за вакантный пояс IBF.

Напомним, что в своем последнем бою в августе этого года Беринчик одержал победу над Энтони Йигитом единогласным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!