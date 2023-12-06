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Команда Усика ищет спарринг-партнеров под Фьюри, озвучены требования и размер гонорара

Украинскому чемпиону подбирают кандидатов для подготовки к поединку с британцем.
Сегодня, 19:52
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин занялся поисками спарринг-партнеров для своего подопечного. Команда боксера опубликовала объявление по подбору кандидатов для подготовки в тренировочном лагере в испанской Валенсии, сообщает Ready to Fight.

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Для украинского чемпиона ищут спарринг-партнеров по следующим параметрам:

  • левосторонняя стойка (правша);
  • рост: 200-210 см, размах рук: 200-216 см;
  • вес от 79,5 кг до более 90,8 кг;
  • разный уровень подготовки.

Сообщается, что за один спарринг гонорар составляет 400 долларов.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер рассказал, сколько Усик еще будет выступать на высочайшем уровне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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