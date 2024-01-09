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Паркер намекнул на реванш с Джо Джойсом

Новозеландец хочет во второй раз выйти в ринг с британцем, которому проиграл несколько лет назад.
Сегодня, 09:22
Джозеф Паркер и Джо Джойс / Getty Images
Джозеф Паркер и Джо Джойс / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил о желании провести второй бой с Джо Джойсом.

Новозеландец хотел бы встретиться с британцем, которому досрочно проиграл в сентябре 2022 года.

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"Есть только один способ выяснить, хочет ли он снова со мной встретиться. Давай сделаем это в нынешнем году.

Я знаю, что та версия, которая сражалась с Деонтеем Уайлдером, сильно отличалась от той, которая была в бою с Джо Джойсом. Поэтому, чтобы выяснить, какая из них лучше, просто нужно устроить наш бой", - приводит слова Паркера Boxing News 24.

Ранее стали известны потенциальные соперники Паркера.

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