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Промоутер Фьюри пообещал сюрпризы в андеркарде боя Тайсона с Усиком

Уоррен выступил с интригующим заявлением.
Сегодня, 20:36
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался по поводу андеркарда боя своего подопечного против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, вечер бокса удивит фанатов.

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"В Эр-Рияде состоится первое в этом столетии противостояние за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Этот бой - вершина бокса, мы все его ждали.

Исходя из нашего предыдущего опыта, мы знаем, что наши друзья и коллеги в Саудовской Аравии с лихвой позаботятся об организации этого события, и вскоре мы сможем огласить андеркард, в котором будет достаточно сюрпризов", - написал Уоррен в колонке для сайту BoxingScene.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Бетербиев сделал прогноз на поединок Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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