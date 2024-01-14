Бетербиев добыл победу над Смитом, отправив того в нокаут

Россиянин с канадским паспортом без проблем одолел британца.

В ночь на воскресенье, 14 января, состоялся бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) встречался с Каллумом Смитом (29-2, 21 КО) в главном событии вечера бокса в Квебеке, Канада.

Обладатель титулов уверенно доминировал на ринге, без проблем разбивая соперника. Избиение продолжалось до седьмого раунда, где все и решилось.

В данном отрезке британец впервые в карьере упал в нокдаун, после чего поднялся. Всего спустя пару мгновений Смит был отправлен уже в нокаут.

Таким образом, Бетербиева провел очередную защиту титула в своем 20-м на профессиональном уровне. На счету россиянина 20 нокаутов.

Ранее стало известно, когда Выхрист вернется на ринг.

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