Стала известна дата следующего боя Ломаченко

Украинец встретится с Камбососом уже весной.

Стала известна дата следующего боя бывшего чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 KO).

В грядущем поединке 35-летний украинец выйдет на ринг против бывшего абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

По данным ESPN встреча состоится 12 мая в Австралии. На кону будет вакантный титул IBF в легком весе.

✅️CONFIRMED. ESPN have today confirmed that Vasily Lomachenko will face George Kambosos for the vacant IBF Lightweight title on May 12th in Australia. pic.twitter.com/Y3JWQOKUSD — NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) January 14, 2024

Напомним, в последнем своем бою, который состоится в мае 2023-го, Ломаченко уступил судейским решением Девину Хейни.

Ранее сообщалось, что Редкач указал на главную ошибку в карьере Ломаченко.

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