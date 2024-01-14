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Стала известна дата следующего боя Ломаченко

Украинец встретится с Камбососом уже весной.
Сегодня, 13:49
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Стала известна дата следующего боя бывшего чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 KO).

В грядущем поединке 35-летний украинец выйдет на ринг против бывшего абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

По данным ESPN встреча состоится 12 мая в Австралии. На кону будет вакантный титул IBF в легком весе.

Напомним, в последнем своем бою, который состоится в мае 2023-го, Ломаченко уступил судейским решением Девину Хейни.

Ранее сообщалось, что Редкач указал на главную ошибку в карьере Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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