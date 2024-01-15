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Предупреждение для Фьюри: Усик окунулся в бочку со льдом перед боем с Тайсоном

Украинец сосредоточен на поединке с "Цыганским королем".
Сегодня, 16:36
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик готовится к бою за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

Он опубликовал в Instagram-stories видео, как он погрузился в бочку, наполненную льдом. Температура воды +5 градусов.

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Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Усик нанял спарринг-партнера, который был в лагере Нганну перед боем с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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