"Благодарю наших героев, которые защищают Украину": Усик обратился к болельщикам

В среду, 17 января, чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отпраздновал свое 37-летие.

Украинец опубликовал в Instagram пост, в котором обратился к людям.

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"Мне сегодня 37.

Длинный путь позади, важнейшие сражения впереди. Наша страна ведет собственную борьбу, поэтому я хочу поблагодарить наших героев, которые защищают Украину.

Я благодарю всех, кто в меня верит и помогает: любимою жену, маму, детей, команду и друзей.

Еще благодарю тех, кто в меня не верит: вы делаете меня только сильнее на моем пути. Слава Богу за все и Слава Украине", - написал Усик.

Свой следующий бой Александр проведет против Тайсона Фьюри 17 февраля.

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