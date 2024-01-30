"Битва века": тренер Паркера назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Энди Ли обозначил шансы украинца и британца в историческом поединке.

Энди Ли, тренер новозеландского супертяжеловеса Джозефа Паркера, поделился мнением насчет поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Специалист считает, что британец фаворит, но украинец покажет свои лучшие качества.

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"Я не хочу говорить, что Фьюри нокаутирует Усика, потому что это будет неуважительно по отношению к Александру. Он тоже чемпион.

Это будет битва века. Я не считаю, что это легкий бой для любого из них. У них обоих есть способы победить. Но я думаю, что у Тайсона таких способов больше", - сказал Ли в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее Тайсон рассказал, как победить Усика.

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