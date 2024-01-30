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"Ждет тяжелая ночь": Гроувз сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Эксперт отметил мастерство украинского боксера.
Сегодня, 13:04
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Джордж Гроувз поделился мнением о поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Специалист считает, что украинец победит, ведь заставит британца действовать в непривычной манере.

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"Усик победит. Парень в лучшей физической форме. Я знаю, что люди нападают на него из-за выступления в бою с Даниэлем Дюбуа, но в целом он отличный боец. Усик контролировал тогда все в ринге и остановил Даниэля.

Усик выведет Фьюри из своей зоны комфорта, даже несмотря на то, что у Тайсона очень большой вес. Если Усик заставит его работать усердней, чем обычно, то Фьюри ждет тяжелая ночь.

Усик с каждым раундом набирает обороты. Я иду против преимущества в габаритах Тайсона и отдаю победу Усику. Он может уверенно победить", - приводит слова боксера Dazn.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее Тайсон рассказал, как победить Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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