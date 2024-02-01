Арум поделился ожиданиями от боя Ломаченко - Камбосос

Легендарный промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа.

Напомним, что бексеры сойдутся в поединке 12 мая за титул легкого веса IBF.

По его словам, украинец - один из лучших бойцов, который сейчас находится на пике, но и Камбососа нельзя недооценивать.

"Василий Ломаченко - один из самых ярких бойцов, которого я когда-либо видел. Физическое чудо, которое все еще находится на вершине в своей карьере. С другой стороны, мы уже видели, как Джордж Камбосос портит праздник фавориту. Он воин, которого нельзя недооценивать.

Это захватывающее столкновение стилей. Он знаменует собой, самый значительный поединок, который когда-либо проходил в прекрасном городе Перт. Спасибо правительству Западной Австралии за поддержку, благодаря которой это историческое событие стало возможным", - цтирует промоутера Proboxtv.

Ранее также менеджер Усика предсказал итог следующего боя Алеександра.

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