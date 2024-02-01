Менеджер Усика предсказал результат боя Александра с Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика, высказался о поединке своего подопечного в бою с обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри.

Специалист считает, что украинец победит своего британского оппонента.

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"Усик всегда готов морально, он серьезно относится к каждому бою. Мы через многие прошли, чтобы этот поединок состоялся. Усик победит Фьюри, но это будет нелегко. Я даже не удивлюсь, если он остановит Тайсона. Усик измотает его и остановит.

Фьюри заработал много денег, и у него больше нет голода к победам. Как говорил Оскар Де Ла Хойя: "Если у вас на счету 80 миллионов долларов, и вы спите в шелковых простынях, то сложно заставить себя встать в 5 утра и бежать".

Усик борется за наследие, а деньги придут с ним. Он дерется за свою страну", - приводит слова Климаса Ring TV.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее спарринг-партнер Усика предсказал исход боя с Фьюри.

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