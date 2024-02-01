iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Камбосос: Речь идет о закреплении бессмертного боксерского наследия

Австралиец давно ждал этот бой.
Сегодня, 11:15
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Джордж Камбосос рассказал, что значит для него предстоящий бой против Василия Ломаченко.

Австралиец признался, что давно хотел провести поединок против Василия, и этим боем он намерен закрепить свое боксерское наследие.

"Я чрезвычайно мотивирован, потому что проведу поединок с легендарным Василием Ломаченко. Я снова привез бой за титул чемпиона мира на австралийские берега. Это битва между двумя современными воинами. Я всегда хотел этого поединка, и теперь он стал реальностью.

Победа в этом противостоянии значит для меня все. Речь идет о закреплении бессмертного боксерского наследия, которое стремлюсь оставить после себя. Я готов к победе. Это единственный возможный результат. Спасибо городу Перт и правительству Западной Австралии за поддержку этого исторического события", - приводит слова боксера Proboxtv.

Ранее известный промоутер поделился ожиданиями от боя Ломаченко - Камбосос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джордж Камбосос

Статьи по теме

Камбосос сделал прогноз на свой бой с Ломаченко Камбосос сделал прогноз на свой бой с Ломаченко
Ломаченко назвал свою цель в боксе Ломаченко назвал свою цель в боксе
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой
Официально объявлен бой Ломаченко - Камбосос Официально объявлен бой Ломаченко - Камбосос
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Бокс14:56
Камбосос сделал прогноз на свой бой с Ломаченко
Теннис14:30
Ястремская сыграет с хорваткой после победы над россиянкой
Формула 114:27
Переход Хэмилтона в Феррари может состояться до конца недели - Motorsport
Бокс14:05
Хаттон спрогнозировал победителя боя Усик - Фьюри
Европа13:57
Легенды Манчестер Юнайтед пытаются поддерживать Рэшфорда
Бокс13:40
Усик назвал свое тайное оружие в бою с Фьюри
Другие13:20
В Латвии спортсменам запретили играть с росиянами и белорусами
НБА13:15
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Грин и аллей-уп Сохана возглавили рейтинг
Европа12:55
Солидная сумма за салфетку: Барселона выставит первый контракт Месси на аукцион
Европа12:50
Ювентус продаст свою звезду, если тот не продлит с клубом контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK