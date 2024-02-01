Камбосос: Речь идет о закреплении бессмертного боксерского наследия

Джордж Камбосос рассказал, что значит для него предстоящий бой против Василия Ломаченко.

Австралиец признался, что давно хотел провести поединок против Василия, и этим боем он намерен закрепить свое боксерское наследие.

"Я чрезвычайно мотивирован, потому что проведу поединок с легендарным Василием Ломаченко. Я снова привез бой за титул чемпиона мира на австралийские берега. Это битва между двумя современными воинами. Я всегда хотел этого поединка, и теперь он стал реальностью.

Победа в этом противостоянии значит для меня все. Речь идет о закреплении бессмертного боксерского наследия, которое стремлюсь оставить после себя. Я готов к победе. Это единственный возможный результат. Спасибо городу Перт и правительству Западной Австралии за поддержку этого исторического события", - приводит слова боксера Proboxtv.

Ранее известный промоутер поделился ожиданиями от боя Ломаченко - Камбосос.

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