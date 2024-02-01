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Хаттон спрогнозировал победителя боя Усик - Фьюри

Эксперт сравнил данные и навыки боксеров.
Сегодня, 14:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон заявил, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика.

По словам специалиста, британец одолеет украинца благодаря своми физическим данным.

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"Тайсон пройдет Усика. Если посмотреть на скорость и боксерские навыки Усика, то у Фьюри они тоже есть, но он крупнее, сильнее, у него есть размах рук и размер. Сыграть на руку Усику могут только его габариты. Тайсон встречался с большими парнями, крупными супертяжеловесами вроде Уайлдера, Уайта и Нганну, тогда как Усик - меньше, и это стиль, с которым Тайсон не сталкивался много лет. Так что Усик доставит Фьюри проблемы.

Но Тайсон показал свое мужество, он может ударить по корпусу - это уязвимое место Усика. Фьюри способен перейти в стойку левши, у него отличная защита, он может устроить с тобой войну, он намного больше. Я думаю, что Фьюри привезет титулы домой", - приводит слова боксера Dazn.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее украинец назвал свое тайное оружие в бою с британцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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