Усик рассказал, что может противопоставить габаритам Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как может справиться с более габаритным обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в предстоящем бою.

По словам украинского боксера, он способен одержать победу за счет скорости и боксерского интеллекта.

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"Я хотел этого боя. Бокс хотел этого поединка. Это дает мне больше мотивации, ведь я знаю, что мир бокса хочет, чтобы я одержал победу.

Чтобы победить, мне не нужно быть тяжелым, мне нужно быть быстрым и сообразительным. В лесу никогда не увидишь толстого волка", - приводит слова Усика The Ring.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Усик назвал свое тайное оружие в бою с Фьюри.

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