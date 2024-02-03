"Жалкий трус": тренер Усика карикатурой высмеял Фьюри

Сергей Лапин, менеджер и член тренерского штаба чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о том, что бой украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри сорвался.

Сециалист обвинил британца в том, что он отменил бой против Усика не из-за травмы, а потому что струсил.

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"Трусливое "Пузо". Мы знаем, кто настоящий чемпион, а кто просто жалкий трус", - написал Лапин на своей странице в Instagram.

К нему тренер добавил карикатуру, на которой Усик в образе кролика держит за шкиру Фьюри, изображенного свиньей.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

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