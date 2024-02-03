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Холифилд: Не представляю, как Фьюри пропустил такой удар

Легенда бокса оценил перспективы поединка британца с Усиком.
Сегодня, 11:54
Эвандер Холифилд / Getty Images
Эвандер Холифилд / Getty Images

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд высказался о том, что чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) получил травму во время спарринга.

По словам легенды бокса, поединок все равно должен состояться.

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"Такое может произойти. Все зависит от того, носил ли Фьюри всю экипировку, которую должно носить.

Со мной такого не случалось. Я не представляю, как он пропустил такой удар, потому что шлем достаточно плотный. Прежде чем удар доходит до глаза, он приходится на поверхность шлема.

Надеюсь, что поединок состоится. Не вижу причин для его упразднения", - приводит слова Эвандера Fight Hub TV.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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