"Черт подери": Лу ДиБелла оценил срыв боя Усик - Фьюри

Эксперт признал, что исторический бой отодвинулся на несколько месяцев.

Авторитетный промоутер Лу ДиБелла поделился мнением по поводу срыва поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Эксперт признался, что впервые увидел такое жуткое рассечение в спарринге.

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"Черт побери! Возможно, это самое худшее рассечение в спарринге, которое я когда-либо видел. Бой Фьюри - Усик отдалился на несколько месяцев", - написал ДиБелла на своей странице в Х.

Damn! This may be the worst sparring cut I've ever seen. 🤷‍♂️#FuryUsyk several months away. #boxing https://t.co/vdcbibeh9d — Lou DiBella🥊 (@loudibella) February 2, 2024

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

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