Промоутер рассказал, как Усик отреагировал на срыв боя с Фьюри

Представитель украинца сообщил, что тот ответил, услышав о травме британца.

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, как тот отреагировал на информацию о травме обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По его словам, украинский боксер сказал, что это было предсказуемо, но воспринял сложившуюся ситуацию спокойно.

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"Он сказал, что это было ожидаемо. Но он не в депрессии.

Он в боксе уже некоторое время, и он понимает, что на все, что дает бог, есть какая-то причина", - сказал Красюк в прямом эфире в Instagram.

Отметим, также промоутер Усика оценил шансы на проведение боя с Филипом Хрговичем.

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