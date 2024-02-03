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"Двигаемся дальше": Усик впервые публично отреагировал на отмену боя с Фьюри

Украинский чемпион сделал мотивирующее заявление после срыва долгожданного мегафайта.
Сегодня, 17:40
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик впервые прокомментировал срыв поединка против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри из-за травмы британца.

Украинский чемпион записал видеообращение, которое у себя в Instagram опубликовала пиарщица и координатор платформы United24 Ярослава Гресь.

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"Дорогие друзья, всем доброго, хорошего, невероятного дня. У меня невероятная суббота. Я уже сделал всю работу, и сейчас немножко отдыхаю.

Друзья, трудности даются нам для того, чтобы мы их проходили. А если мы будем ныть, когда нам сложно, мы просто будем нытиками. Всем добра, двигаемся дальше", - заявил Усик.

Ранее промоутер также рассказал, как Усик отреагировал на информацию о травме Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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