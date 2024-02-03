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"Фьюри не боится Усика": Промоутер украинца предположил, мог ли британец умышленно избежать боя

Представитель украинского чемпиона проанализировал ситуацию с травмой соперника.
Сегодня, 18:29
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о травме чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри, из-за которой был отменен запланированный на 17 февраля бой.

В частности, представитель украинского боксера отреагировал на предположения, что таким образом британец преднамеренно избежал поединка.

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"Многие думают, что Фьюри всегда искал способ сняться с боя. Если вы спросите лично меня, то я считаю, что Тайсон не боится Усика, но очень боится проиграть. Я не могу винить его за то, что он умышленно получил рассечение. Произойти может все что угодно. Мы много раз видели, как за пару дней до поединка его приходилось отменять, потому что боец болел, травмировался, с ним или его родными что-то происходило. Такое случается в боксе, это нормально.

Плохо, когда это происходит периодически. Усик страдает, усердно работает в тренировочном лагере, а затем бой отменяется из-за глупой причины. Хорошо, в этот раз причина не глупая, поэтому ее можно оправдать. Никто не знает, как это случилось. Мы видели видео. Многие катмены сомневаются, что этот спарринг стал причиной рассечения. Но это просто слухи", - сказал Красюк в прямом эфире в Instagram.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил рассечение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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