Жена Фьюри призналась, как он воспринял свою травму перед боем с Усиком

Пэрис Фьюри, жена чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировала срыв боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика из-за травмы мужа.

По словам возлюбленной британского боксера, он был очень разочарован тем, что случилось.

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"Мое тело тряслось от нервов, когда Тайсон показал мне это рассечение, потому что меня не было там рядом с ним.

Он казался очень сердитым и разочарованным, но это бокс, опасный вид спорта, и такие вещи могут случиться", - написала Пэрис в Instagram.

Ранее промоутер Усика предположил, мог ли Фьюри умышленно избежать боя.

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