iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Жена Фьюри призналась, как он воспринял свою травму перед боем с Усиком

Пэрис Фьюри рассказала о реакции мужа на отмену поединка.
Сегодня, 19:02
Пэрис и Тайсон Фьюри / Getty Images
Пэрис и Тайсон Фьюри / Getty Images

Пэрис Фьюри, жена чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировала срыв боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика из-за травмы мужа.

По словам возлюбленной британского боксера, он был очень разочарован тем, что случилось.

Читай также: "Двигаемся дальше": Усик впервые публично отреагировал на отмену боя с Фьюри

"Мое тело тряслось от нервов, когда Тайсон показал мне это рассечение, потому что меня не было там рядом с ним.

Он казался очень сердитым и разочарованным, но это бокс, опасный вид спорта, и такие вещи могут случиться", - написала Пэрис в Instagram.

Ранее промоутер Усика предположил, мог ли Фьюри умышленно избежать боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Определилась новая дата боя Фьюри - Усик Определилась новая дата боя Фьюри - Усик
Обидчик Фьюри рассказал, как нанес ему травму, которая сорвала бой с Усиком Обидчик Фьюри рассказал, как нанес ему травму, которая сорвала бой с Усиком
Игрок НБА продолжает искать команду, чтобы обеспечить лечением своих детей Игрок НБА продолжает искать команду, чтобы обеспечить лечением своих детей
IEM Katowice 2024: победы FaZe Clan, Eternal Fire и G2, Natus Vincere проиграли Team Spirit IEM Katowice 2024: победы FaZe Clan, Eternal Fire и G2, Natus Vincere проиграли Team Spirit
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

НБА22:22
Игрок НБА продолжает искать команду, чтобы обеспечить лечением своих детей
Киберспорт22:09
IEM Katowice 2024: победы FaZe Clan, Eternal Fire и G2, Natus Vincere проиграли Team Spirit
Украина22:02
УХЛ: Тризубу присуждено техническое поражение, матч Киев Кэпиталс - Днепр был остановлен
Другие страны21:57
Кубок африканских наций: Кот-д’Ивуар вырвал победу у Мали, Кабо-Верде сыграет с ЮАР
Европа21:55
Кубок Азии: определились все участники полуфинала
Бокс21:54
Определилась новая дата боя Фьюри - Усик
Олимпийские виды21:46
Чемпионат мира по водным видам спорта: сборная Украины вышла в финал акробатической группы
Киберспорт21:42
NaVi без шансов уступили россиянам, а затем "отбили им кулачки"
Европа21:31
Барселона в меньшинстве уверенно одолела Алавес
Европа21:14
Жиру и Йович принесли Милану волевую победу над Фрозиноне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK