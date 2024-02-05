"Закон подлости": Уордли высказался о переносе боя Усик - Фьюри

Британский проспект супертяжелого веса Фабио Уордли высказался о срыве боя за звание абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам спортсмена, он верит, что поединок состоится в запланированую дату.

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"Это безумие. Это грустно, потому что от этого боя нас отделяли буквально считанные сантиметры. Они подписали контакт и скрепили его печатью, все тренировались, все были готовы. А затем рассечение… Великолепно. Это закон подлости: произошло то, что не могло произойти.

Очень жаль, но я надеюсь, что они устроят бой. Они выбрали дату, но я не знаю, насколько она реалистична в плане заживления сечки. Надеюсь, что все срастется, все сработает как нужно, и в конечном итоге мы получим бой, который хотим увидеть", - сказал Уордли в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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