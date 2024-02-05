iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Закон подлости": Уордли высказался о переносе боя Усик - Фьюри

Британец огорчен, что его соотечественник получил травму.
Сегодня, 18:05
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Британский проспект супертяжелого веса Фабио Уордли высказался о срыве боя за звание абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам спортсмена, он верит, что поединок состоится в запланированую дату.

Читай также: Усик опубликовал постер с новой датой боя с Фьюри

"Это безумие. Это грустно, потому что от этого боя нас отделяли буквально считанные сантиметры. Они подписали контакт и скрепили его печатью, все тренировались, все были готовы. А затем рассечение… Великолепно. Это закон подлости: произошло то, что не могло произойти.

Очень жаль, но я надеюсь, что они устроят бой. Они выбрали дату, но я не знаю, насколько она реалистична в плане заживления сечки. Надеюсь, что все срастется, все сработает как нужно, и в конечном итоге мы получим бой, который хотим увидеть", - сказал Уордли в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко возобновит карьеру Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко возобновит карьеру
Усик опубликовал постер с новой датой боя с Фьюри Усик опубликовал постер с новой датой боя с Фьюри
"Никакой пенсии, ублюдок": Фьюри обозвал Усика и пригрозил нокаутировать "Никакой пенсии, ублюдок": Фьюри обозвал Усика и пригрозил нокаутировать
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матчей ENCE - G2, GamerLegion - MOUZ IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матчей ENCE - G2, GamerLegion - MOUZ
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:50
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матчей ENCE - G2, GamerLegion - MOUZ
Европа18:38
Центрбек Манчестер Юнайтед избежал худшего сценария с травмой колена
Европа18:35
"У него нет футбольного интеллекта": легенда Ливерпуля унизил Мудрика
Киберспорт18:10
IEM Katowice 2024: Heroic сенсационно выбили Vitality, NaVi будут противостоять туркам
Бокс18:05
"Закон подлости": Уордли высказался о переносе боя Усик - Фьюри
Формула 118:03
Украинский картингист-чемпион засветился в презентации новой ливреи Уильямса
Европа17:43
Австрийский клуб выкупил защитника молодежной сборной Украины
НБА17:34
Тренер Миннесоты впервые в карьере возглавит команду Матча всех звезд
Бокс17:23
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко возобновит карьеру
Киберспорт16:54
Monte в невероятном матче выбили россиян Cloud9 из IEM Katowice 2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK