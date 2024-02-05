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"Не суждено": Аллен предсказал судьбу боя Усик - Фьюри

Спарринг-партнер боксеров отметил последствия травмы британца.
Сегодня, 21:30
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Британский супертяжеловес Дэйв Аллен сомневается, что Александр Усик и Тайсон Фьюри когда-нибудь проведут бой.

По словам спортсмена, британцу нужно много времени для восстановления, а в итоге боксеры вообще не выйдут в ринг.

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"Я не особо расстроен из-за срыва боя. Этот поединок не поражал воображение так, как должен был. Возможно, Фьюри уже не так интересен людям, как раньше. Меня этот бой не сильно волновал. Да, жаль, что он сорвался, но лично я не обеспокоен. Я не думал, что он состоится. И я не уверен, что он когда-нибудь состоится вообще. Это один из тех поединков, которым никогда не суждено состояться.

Рассечение Фьюри выглядит плохо, и нужно полностью его залечить, прежде чем рисковать снова проводить спарринги. Для этого понадобится время, а затем они вернутся в 12-недельный тренировочный лагерь. Назначить бой можно не раньше конца лета", - приводит слова Аллена Boxing News 24.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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