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"Жду возможности": Стивенсон заговорил о возобновлении карьеры

Чемпион WBC рассказал, ради чего вернется в ринг.
Сегодня, 08:59
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон, лишь недавно заявивший о завершении карьеры после анонса боя между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете, заговорил о возвращении.

По словам американского боксера, он снова выйдет в ринг ради объединительного поединка.

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"Я жду возможности для возобновления карьеры. У меня есть пояс WBC. Так что все пути к бесспорному титулу в легком весе лежат через меня. Мы уже видим объединительный бой Ломаченко и Наваррете.

Никто не сможет стать абсолютным чемпионом мира, не отобрав у меня титул WBC. Они могут делать все что хотят, а я просто буду сидеть и ждать. Рано или поздно эта возможность сама придет ко мне. Невозможно стать бесспорным чемпионом, не пройдя через меня", - цитирует Стивенсона Boxing News 24/7.

Напомним, ранее Стивенсон выразил возмущение анонсом боя Беринчика с Наваррете.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

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