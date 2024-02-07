iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Чувствую запах де**ма": Брэдли оценил травму Фьюри перед боем с Усиком

Эксперт сомневается в честноте "Цыганского короля".
Сегодня, 09:12
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли высказался по поводу переноса боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам знаменитого спортсмена, британец близок к тому, чтобы оказаться на грани завершении карьеры.

Читай также: "Отличная дата": Усик оценил перенос боя с Фьюри

"Возможно, это падение или конец Тайсона Фьюри. Мне это кое-чем попахивает. Я чувствую запах дерьма - вот что я унюхал. Если вы посмотрите на это видео, то оно было снято на Samsung или что-то в этом роде, потому что качество было плохим. Оно выглядит отвратительно.

Если посмотреть в замедленной съемке, то разве этот локоть, который будто выброшен специально, попал в глаз Тайсона Фьюри? Нет. Удар пришелся в челюсть Фьюри. Я чувствую какую-то подставу. Я вижу рассечение. Понимаю, что оно было. Но, возможно, это видео было постановочным. Я понимаю, что рассечение есть и всякое случается, но этот локоть кажется капец каким умышленным.

Я не думаю, что рассечение сыграет свою роль. Мне кажется, что бой состоится", - приводит слова Брэдли Boxing Insider.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге с Агроном Смакичи. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее тренер рассказал, сколько Фьюри потребуется времени на восстановление после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Хирн ответил завершит ли Фьюри карьеру, чтобы не драться с Усиком Хирн ответил завершит ли Фьюри карьеру, чтобы не драться с Усиком
"Отличная дата": Усик оценил перенос боя с Фьюри "Отличная дата": Усик оценил перенос боя с Фьюри
Ярмоленко: Легче всего в АПЛ было играть против Манчестер Юнайтед Ярмоленко: Легче всего в АПЛ было играть против Манчестер Юнайтед
Трио из Индианы выступит в конкурсе умений во время домашнего звездного уик-энда НБА Трио из Индианы выступит в конкурсе умений во время домашнего звездного уик-энда НБА
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура
просмотров

Последние новости

Украина11:16
Ярмоленко: Легче всего в АПЛ было играть против Манчестер Юнайтед
НБА11:02
Трио из Индианы выступит в конкурсе умений во время домашнего звездного уик-энда НБА
Бокс10:55
Хирн ответил завершит ли Фьюри карьеру, чтобы не драться с Усиком
Европа10:46
Рэтклифф хочет сделать вместо Олд Траффорд "Уэмбли Севера"
Еврокубки10:30
Прометей - Ховентут: видео онлайн-трансляция Еврокубка
Другие страны10:10
Самым лучшим образом: Роналду показал, как отпраздновал свой день рождения
Баскетбол10:04
Бывший игрок Кливленда и Миннесоты подписал контракт с Барселоной
НБА09:41
Впервые за семь лет в конкурсе данков примет участие игрок Матча всех звезд
Бокс09:35
Арум подтвердил проведение боя Беринчик - Наваррете
Бокс09:12
"Чувствую запах де**ма": Брэдли оценил травму Фьюри перед боем с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK