"Чувствую запах де**ма": Брэдли оценил травму Фьюри перед боем с Усиком

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли высказался по поводу переноса боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам знаменитого спортсмена, британец близок к тому, чтобы оказаться на грани завершении карьеры.

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"Возможно, это падение или конец Тайсона Фьюри. Мне это кое-чем попахивает. Я чувствую запах дерьма - вот что я унюхал. Если вы посмотрите на это видео, то оно было снято на Samsung или что-то в этом роде, потому что качество было плохим. Оно выглядит отвратительно.

Если посмотреть в замедленной съемке, то разве этот локоть, который будто выброшен специально, попал в глаз Тайсона Фьюри? Нет. Удар пришелся в челюсть Фьюри. Я чувствую какую-то подставу. Я вижу рассечение. Понимаю, что оно было. Но, возможно, это видео было постановочным. Я понимаю, что рассечение есть и всякое случается, но этот локоть кажется капец каким умышленным.

Я не думаю, что рассечение сыграет свою роль. Мне кажется, что бой состоится", - приводит слова Брэдли Boxing Insider.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге с Агроном Смакичи. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее тренер рассказал, сколько Фьюри потребуется времени на восстановление после травмы.

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