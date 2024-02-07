Хирн ответил завершит ли Фьюри карьеру, чтобы не драться с Усиком

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о переносе боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам эксперта, британец не будет завершать карьеру, чтобы не проводить бой с украинцем.

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"Он не мой боец. Я не могу говорить от его имени, но сомневаюсь, что он уйдет на пенсию. Я думаю, что он захочет драться и доказать, что люди не правы.

Каждый боец получает износ по мере взросления. Я просто надеюсь, что Фьюри будет в строю, как можно скорее", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге с Агроном Смакичи. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее тренер рассказал, сколько Фьюри потребуется времени на восстановление после травмы.

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