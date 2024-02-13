iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Перебоксирует и вырубит": тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Эксперт высказался по поводу травмы британца.
Сегодня, 16:01
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Украинский тренер Анатолий Дудченко поделился мнением по поводу поединка между чемпионами мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, украинский боксер уверенно одолеет "Цыганского короля".

Читай также: "Мне плевать, просто хочу увидеть бой": Чисора высказался о победителе поединка Усик - Фьюри

"Рассечение? Но можно и самому себе рассечь. Не проблема! Никаких санкций нет! Если ты сейчас выходишь на пик формы, то через месяц ты уже будешь где-то на 80%. Чуваки, это биология. Сделать такое рассечение - это просто. Там ничего нет. Даже гематомы. И вообще. Фьюри…

Усик его вырубит. Сначала перебоксирует, а затем вырубит. Потому что Фьюри уже сломя голову летит вниз. Это уже давно не тот Фьюри, который был раньше. Деонтей Уайлдер все-таки его именно так "пробил", - сказал тренер в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ране Джойс оставил грозное послание для Фьюри перед боем с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Он превратился в супертяжеловеса": Джойс оставил грозное послание для Фьюри перед боем с Усиком "Он превратился в супертяжеловеса": Джойс оставил грозное послание для Фьюри перед боем с Усиком
"Мне плевать, просто хочу увидеть бой": Чисора высказался о победителе поединка Усик - Фьюри "Мне плевать, просто хочу увидеть бой": Чисора высказался о победителе поединка Усик - Фьюри
Динамо завершило вничью спарринг с одноименной командой из Тбилиси Динамо завершило вничью спарринг с одноименной командой из Тбилиси
Палкин рассказал, отказывал ли Шахтеру кто-то из-за войны в Украине Палкин рассказал, отказывал ли Шахтеру кто-то из-за войны в Украине
Помочь журналистам

Видео

Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина18:29
Динамо завершило вничью спарринг с одноименной командой из Тбилиси
Европа18:22
Палкин рассказал, отказывал ли Шахтеру кто-то из-за войны в Украине
Биатлон18:00
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира
Европа и мир17:55
Сборная Украины по хоккею узнала соперников по решающему раунду отбора на Олимпиаду-2026
Другие страны17:44
Сын бывшего игрока Реала станет одноклубником Месси
Украина17:30
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го и 19-го туров
Европа17:19
Игрок ПСЖ вернулся к тренировкам после травмы, из-за которой пропустил почти год
Лига Европы16:45
Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Украина16:35
"Боже, что за стереотипы": жена Малиновского ответила Сабо по поводу "страданий" Руслана
Бокс16:01
"Перебоксирует и вырубит": тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK