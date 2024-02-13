"Перебоксирует и вырубит": тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Украинский тренер Анатолий Дудченко поделился мнением по поводу поединка между чемпионами мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, украинский боксер уверенно одолеет "Цыганского короля".

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"Рассечение? Но можно и самому себе рассечь. Не проблема! Никаких санкций нет! Если ты сейчас выходишь на пик формы, то через месяц ты уже будешь где-то на 80%. Чуваки, это биология. Сделать такое рассечение - это просто. Там ничего нет. Даже гематомы. И вообще. Фьюри…

Усик его вырубит. Сначала перебоксирует, а затем вырубит. Потому что Фьюри уже сломя голову летит вниз. Это уже давно не тот Фьюри, который был раньше. Деонтей Уайлдер все-таки его именно так "пробил", - сказал тренер в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ране Джойс оставил грозное послание для Фьюри перед боем с Усиком.

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