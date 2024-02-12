"Он превратился в супертяжеловеса": Джойс оставил грозное послание для Фьюри перед боем с Усиком

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британца, украинец несет огромную опасность для "Цыганского короля", ведь уже адаптировался в дивизионе.

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"Усик очень техничен. Я полагаю, что ему необходимо сокращать дистанцию. Он очень умелый. Усик тренировался с "Папаченко", поэтому он, пожалуй, уже знает, что ему необходимо делать. Они оба - опытные бойцы, оба провели в боксе много времени. Для них это будет обычно. Я рад, что этот поединок наконец-то состоится.

Целился ли бы я в рассечение Фьюри? Ответ очевиден, не так ли? Усик стал значительно лучше со времен нашего боя. Он должным образом адаптировался к супертяжелому весу. Тогда он только выступил на Олимпиаде, у него был любительский стиль. Теперь Усик превратился в супертяжеловеса. Он сильно бьет, он жесткий, он выбрасывает много ударов. Усик очень умелый, так что это бой лучшего против лучшего. Пусть победит сильнейший", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Чжилей спрогнозировал, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком.

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