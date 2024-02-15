iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Иноуэ рассказал, в каком весе собирается продолжить карьеру

Японский абсолютный чемпион поделился планами на этот год.
Сегодня, 13:29
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ сообщил, что пока не намерен менять дивизион.

Японский боксер планирует провести три боя в мае, сентябре и декабре 2024 года в своей нынешней весовой категории.

Читай также: Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе

"Уверен, что эти три боя состоятся во втором легчайшем весе. Мой переход в полулегкий вес будет зависеть от того, как я и мое тело будем чувствовать себя в следующем году.

Я всегда хочу показать лучшую версию себя. Я бы не стал драться в полулегком или во втором полулегком весе только потому, что предлагают хорошие суммы. Это не то, чего я хочу. Многие бойцы гнались за деньгами, но не показали хороших результатов и ушли из бокса.

Я боксирую не ради денег. Я делаю это, чтобы показать себя с лучшей стороны. Также правда, что я мотивирован драться с сильными соперниками, но не зря в боксе существуют весовые категории", - приводит слова Иноуэ Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Иноуэ занял второе место в новом рейтинге P4P от The Ring, а Александр Усик стал третьим.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наоя Иноуэ

Статьи по теме

Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе
Иноуэ - Тапалес: боксеры взвесились и устроили битву взглядов перед боем за абсолюта Иноуэ - Тапалес: боксеры взвесились и устроили битву взглядов перед боем за абсолюта
Названа дата боя Иноуэ - Тапалес за звание абсолютного чемпиона Названа дата боя Иноуэ - Тапалес за звание абсолютного чемпиона
Иноуэ озвучил амбициозные планы на этот год Иноуэ озвучил амбициозные планы на этот год
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 116:20
Алонсо: Нечестно, что у гонщиков 1,5 дня для подготовки к чемпионату мира
Бокс16:18
"Споры убивают спорт": Президент WBC настаивает на использовании мгновенных видеоповторов в бою Усик - Фьюри
Бокс15:36
Экс-чемпион, отправлявший в нокдаун Фьюри, объяснил, почему Усик победит британца
Европа15:34
Манчестер Юнайтед намерен переманить еще одного экс-функционера Сити
Европа15:13
Барселона хочет усилить линию атаку левым вингером
Киберспорт14:58
Европейский RMR-турнир. Группа А: NAVI сыграют с россиянами, FaZe будет противостоять G2
Бокс14:41
"Будет драться, пока не исполнится 45 лет": Фьюри высмеяли за грандиозный план о пяти мегафайтах
Европа14:35
Лунин сделал своей возлюбленной дорогостоящий подарок
Лига Европы14:05
Шахтер - Марсель: где смотреть матч Лиги Европы
Украина13:55
Трансферы УПЛ: Металлист 1925 усилился украинским защитником, Ворскла подписала албанского латераля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK