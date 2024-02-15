Иноуэ рассказал, в каком весе собирается продолжить карьеру

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ сообщил, что пока не намерен менять дивизион.

Японский боксер планирует провести три боя в мае, сентябре и декабре 2024 года в своей нынешней весовой категории.

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"Уверен, что эти три боя состоятся во втором легчайшем весе. Мой переход в полулегкий вес будет зависеть от того, как я и мое тело будем чувствовать себя в следующем году.

Я всегда хочу показать лучшую версию себя. Я бы не стал драться в полулегком или во втором полулегком весе только потому, что предлагают хорошие суммы. Это не то, чего я хочу. Многие бойцы гнались за деньгами, но не показали хороших результатов и ушли из бокса.

Я боксирую не ради денег. Я делаю это, чтобы показать себя с лучшей стороны. Также правда, что я мотивирован драться с сильными соперниками, но не зря в боксе существуют весовые категории", - приводит слова Иноуэ Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Иноуэ занял второе место в новом рейтинге P4P от The Ring, а Александр Усик стал третьим.

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