Бывший чемпион мира по боксу сделал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос

Бывший чемпион мира по боксу Хорхе Линарес высказался о предстоящем поединке между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

"Я думаю, что Ломаченко выиграет этот бой. Я выберу Ломаченко. Я много раз видел Камбососа. Он всегда здорово выглядит в зале, на тренировках. В зале он чемпион мира, но ринг - это другое. Он просто не делает там то же самое, что делает в зале. Все свое внимание Камбосос направляет на тренировочный лагерь, его психология и все остальное остается в зале. Он все свои силы тратит еще в тренировочном процессе. Поэтому я ставлю на Ломаченко".

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"Не думаю, что судьи ограбят Ломаченко. Я просто этого не представляю. Я думаю, что он отлично вернется. В последнем бою Ломаченко показал всем, на что он способен. Вы видели, как хорошо он выглядел в том поединке. Поэтому я думаю, что Ломаченко победит решением. Возможно, нокаутом, но я не знаю", - сказал Линарес в интервью ВoxingScene.

Поединок Камбососа и Ломаченко за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

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