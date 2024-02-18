"Готов продолжать работать": Президент WBC сообщил, что Фьюри возобновил подготовку к бою с Усиком

Глава боксерской организации заверил, что их чемпион вернулся в зал после рассечения.

Чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри возобновил подготовку к бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

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"Это бокс. Травмы и переносы поединков случаются. Теперь я уверен, что это будет еще более серьезная битва. Обоим парням пришлось пережить большое разочарование. Сколько жертв, сколько терпения, сколько вложено труда, а потом одно рассечение и все откладывается.

Но Фьюри снова в зале. Я разговаривал с Тайсоном несколько дней назад. С ним все в порядке. Он готов продолжать работать. 18-го мая мы увидим одно из лучших событий в истории бокса", - цитирует Сулеймана Boxing Scene.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее спарринг-партнер признался, оказывался ли Фьюри в нокдауне во время подготовки к бою с Усиком.

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