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Бывший промоутер Фьюри рассказал, почему Усик выиграет у Тайсона

Хеннесси выделил сильные качества украинца.
Сегодня, 14:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Мик Хеннесси, бывший промоутер обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), высказался о поединке британца и чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам специалиста, украинец победит "Цыганского короля" благодаря своим навыкам.

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"Выиграет Усик. Я считаю, что для современных тяжеловесов критичным фактором является боковое движение. 

Усик – очень быстрый супертяж, который на подъеме. Кроме того, он левша, у него есть атлетизм, он настоящий тактик. Я думаю, Усик победит", - приводит слова промоутера Boxing Social.

Бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Джошуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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