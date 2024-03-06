Иноуэ официально получил соперника на ближайший бой

Компания Top Rank официально анонсировала бой абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ (26-0, 23 KO) против бывшего обладателя поясов в двух дивизионах Луиса Нери (35-1, 27 KO).

Как сообщает Boxing Scene, первая защита титулов японцем против мексиканца состоится 6 мая в Токио на арене Tokyo Dome.

"Наоя Иноуэ - лучший в мире боец, который поражает меня каждый раз, когда выходит на ринг. Луис Нери - сложный соперник, но я полностью уверен, что Иноуэ сделает свою работу на глазах у более чем 50 тысяч болельщиков в Tokyo Dome", - сказал глава Top Rank Боб Арум.

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Также в рамках этого вечера бокса пройдут еще три титульных боя.

Младший брат Наои, чемпион WBA в легчайшем весе Такума Иноуэ подерется с Шо Ишидой.

Недавний обидчик Артема Далакяна Сеиго Акуи, который отобрал у украинца пояс WBA в наилегчайшем весе, проведет реванш и первую защиту титула против Таку Кувахары.

Чемпион WBO в легчайшем дивизионе австралиец Джейсон Молони встретится с Йошики Такеи.

Ранее Иноуэ рассказал, в каком весе собирается продолжить карьеру.

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