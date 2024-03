Сепеда бросил вызов на бой Стивенсону и получил ответ

Легковес Уильям Сепеда после уверенной победы над британцем Макси Хьюзом в элиминаторе по линиям WBA и IBF рассказал, кого бы хотел видеть своим следующим соперником.

Непобежденный мексиканский боксер бросил вызов на бой обладателю титула WBC Шакуру Стивенсону.

"Да, мне нужны громкие имена. Мы должны признать, что Шакур - одно из таких имен. Я хочу показать, на что способен, а Стивенсон - один из парней, в бою с кем я смогу это сделать.

Я знаю, что мой стиль идеально подходит для этого боя. Я наношу много ударов, сбиваю с толку своего оппонента и просто оказываю на него давление. Я знаю, что все это принесет мне победу в бою со Стивенсоном", - цитирует Сепеду Boxing News 24.

Стивенсон в сети X отреагировал на слова Сепеды, заявив о готовности провести бой.

"Итак, вы хотите, чтобы я подрался с Сепедой в следующий раз? Я готов", - написал американский боксер.

So do yall want to see me fight a machine next? I do 🙋🏾‍♂️

"Он также №1 по версии WBC. Настоящий убийца прямо передо мной, и у меня нет соперников. Бой Стивенсон - Сепеда следующий, давайте сделаем это", - добавил он.

He also #1 for the WBC.. A real killer right in front of me and I don’t any opponent lined up lol #StevensonZepeda next let’s make it happen!! https://t.co/Eo7IlYbjQt