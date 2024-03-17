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Сепеда бросил вызов на бой Стивенсону и получил ответ

Обладатель титула WBC готов разделить ринг с непобежденным мексиканцем.
Сегодня, 12:59
Уильям Сепеда / Getty Images
Уильям Сепеда / Getty Images

Легковес Уильям Сепеда после уверенной победы над британцем Макси Хьюзом в элиминаторе по линиям WBA и IBF рассказал, кого бы хотел видеть своим следующим соперником.

Непобежденный мексиканский боксер бросил вызов на бой обладателю титула WBC Шакуру Стивенсону.

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"Да, мне нужны громкие имена. Мы должны признать, что Шакур - одно из таких имен. Я хочу показать, на что способен, а Стивенсон - один из парней, в бою с кем я смогу это сделать.

Я знаю, что мой стиль идеально подходит для этого боя. Я наношу много ударов, сбиваю с толку своего оппонента и просто оказываю на него давление. Я знаю, что все это принесет мне победу в бою со Стивенсоном", - цитирует Сепеду Boxing News 24.

Стивенсон в сети X отреагировал на слова Сепеды, заявив о готовности провести бой.

"Итак, вы хотите, чтобы я подрался с Сепедой в следующий раз? Я готов", - написал американский боксер.

"Он также №1 по версии WBC. Настоящий убийца прямо передо мной, и у меня нет соперников. Бой Стивенсон - Сепеда следующий, давайте сделаем это", - добавил он.

Напомним, ранее Шакур Стивенсон объявил о возобновлении карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

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