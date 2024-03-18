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Промоутер Стивенсона оценил вероятность организации боя против Сепеды

Представитель американского боксера назвал потенциальные дату и место поединка.
Сегодня, 12:38
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона, высказался о возможном поединке его подопечного против Уильяма Сепеды.

По словам главы компании Top Rank, с организацией этого боя не должно возникнуть проблем, а команде мексиканца просто нужно с ним связаться.

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"Пусть Оскар Де Ла Хойя позвонит мне, и мы проведем этот бой в июле. У нас есть дата - 6 июля и зарезервирован Prudential Center. Мы, конечно же, готовы рассмотреть этот вариант.

Сепеда подписал контракт с другим промоутером. Поэтому мы должны дождаться звонка от его команды", - цитирует Арума Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Сепеда бросил вызов на бой Стивенсону и получил согласие.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боб Арум Шакур Стивенсон

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