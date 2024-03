"Следующим будет Клинт Иствуд": Президент UFC потроллил Джейка Пола за бой с Тайсоном

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на анонс боя между Джейком Полом и Майком Тайсоном.

"Я люблю Майка, но перед боем ему будет уже 58 лет. Разница в возрасте составляет 31 год. Джейк Пол дрался с ровесником и проиграл".

Читай также: "Фантастическое событие": Тайсон Фьюри оценил бой Майк Тайсон - Джейк Пол

"Если он победит Тайсона, то его следующим соперником будет Клинт Иствуд. А ему уже 93 года", – сказал Уайт в интервью Championship Rounds.

Dana White is NOT a fan of Jake Paul vs Mike Tyson:



“I love Mike… but when the fight happens he’s gonna be 58 years old. It’ll be a 31 year age difference.



Jake Paul did fight a kid his age and he lost. If he beats Mike Tyson he’s gonna fight Clint Eastwood next. Clint… pic.twitter.com/DozvSK7gWl