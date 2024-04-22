iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Отец Хэйни призвал Гарсию дать реванш его сыну

Команда чемпиона будет настаивать на повторном поединке.
Сегодня, 10:31
Гарсия одолел Хэйни / Getty Images
Гарсия одолел Хэйни / Getty Images

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни, высказался о поражении своего сына в бою с Райаном Гарсией.

По его словам, они хотят получить реванш.

Читай также: "Я дал ему шанс": Хэйни заявил о желании получить реванш от Гарсии

"Мы однозначно хотим реванш. Девин остается чемпионом WBC. Он не мог потерять титул, потому что Райан имел избыточный вес и не смог уложиться в лимит. Но мы хотели устроить этот бой.

У Райана был хороший план как на ринге, так и за его пределами. Нельзя этого у него отнять. Я и дальше буду представлять Девина с той же страстью", - приводит слова Хэйни-старшего Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Хэйни сохранит титул WBC, несмотря на поражение от Гарсии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия билл хэйни

Статьи по теме

Тренер Гарсии выразил сожаление, что не удалось нокаутировать Хэйни Тренер Гарсии выразил сожаление, что не удалось нокаутировать Хэйни
"Я дал ему шанс": Хэйни заявил о желании получить реванш от Гарсии "Я дал ему шанс": Хэйни заявил о желании получить реванш от Гарсии
Минай и Рух обменялись голами и разошлись миром Минай и Рух обменялись голами и разошлись миром
"Какой прекрасный вечер на Бернабеу": Лунин оценил победу над Барселоной "Какой прекрасный вечер на Бернабеу": Лунин оценил победу над Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион проиграл в первом раунде, Трамп вышел в 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Украина14:53
Минай и Рух обменялись голами и разошлись миром
Европа14:21
"Какой прекрасный вечер на Бернабеу": Лунин оценил победу над Барселоной
Европа14:00
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс13:50
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция боя 18.05.2024
Европа13:47
Барселона готова продать главного антигероя матча с ПСЖ
Лига Чемпионов13:27
Реал, Байер и еще три клуба гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов.
Европа13:21
Спортивный костюм с тремя полосами и каблуки: Ванда Нара ошарашила своим образом
Бокс13:02
Тренер Гарсии выразил сожаление, что не удалось нокаутировать Хэйни
Европа12:49
Манчестер Юнайтед нашел замену тен Хагу
Европа12:30
"Сделайте все возможное": Шевченко обратился с посланием к Милану перед решающим дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK