Отец Хэйни призвал Гарсию дать реванш его сыну

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни, высказался о поражении своего сына в бою с Райаном Гарсией.

По его словам, они хотят получить реванш.

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"Мы однозначно хотим реванш. Девин остается чемпионом WBC. Он не мог потерять титул, потому что Райан имел избыточный вес и не смог уложиться в лимит. Но мы хотели устроить этот бой.

У Райана был хороший план как на ринге, так и за его пределами. Нельзя этого у него отнять. Я и дальше буду представлять Девина с той же страстью", - приводит слова Хэйни-старшего Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Хэйни сохранит титул WBC, несмотря на поражение от Гарсии.

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