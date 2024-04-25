Усик - Фьюри: кто покажет бой в Украине

Узнай на ISPORT, где смотреть исторический поединок.

Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Боксеры сойдутся в поединке, на кону которого будет стоять титул абсолютного чемпиона дивизиона.

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В Украине официальном транслятором боя будет медиасервис MEGOGO, который получил эксклюзивные права на поединок.

MEGOGO покажет студию и весь файткард вечера Усик - Фьюри за исключением боя россиянина сергея ковалева.

Поединок украинца и британца состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Отметим, что впервые с 1999 года "королевский дивизион" получит абсолютного чемпиона мира. Последним таким был Леннокс Льюис, однако на его счету было три пояса, сейчас - четыре.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Усик - Фьюри.

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