"Старался изо всех сил, но он настоящий чемпион": Камбосос объяснил свое поражение от Ломаченко

Экс-абсолют легкого дивизиона Джордж Камбосос прокомментировал свое досрочное поражение в бою с теперь уже обладателем пояса IBF в этом весе Василием Ломаченко.

Австралийский боксер отдал должное сопернику, признав его превосходство.

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"Мы не соглашаемся на легкие бои, а выходим драться с лучшими. Посмотрите на мой послужной список. Что еще можно сказать об этом парне. Он один из лучших бойцов в истории, выдающийся любитель.

Я старался сделать все, что мог, хорошо начал поединок, придерживался плана на бой, но затем "Матрица" начала загружать информацию.

Я старался изо всех сил, но он настоящий чемпион. Он заслужил этот титул, и я желаю ему всего наилучшего. Я отдал все силы. Это все, что я могу сделать - отдать все силы, выложиться по максимуму. Такой я боец", - сказал Камбосос после боя.

Ранее сообщалось, что Ломаченко не упомянул Украину или войну в обращении после боя.

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