Беринчик завершил тренировочный лагерь перед боем с Наваррете
Через неделю украинский боксер поборется за титул WBO в легком весе.
Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик уже вскоре встретится в ринге с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете.
Бой, на кону которого будет стоять вакантный титул WBO в легкой весовой категории, состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.
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За неделю до будущего поединка украинский боксер завершил свою подготовку.
Пресс-служба K2 Promotions Ukraine сообщила, что Беринчик провел финальный спарринг в тренировочном лагере.
Ранее сообщалось, что в контракте на бой Беринчик - Наваррете есть пункт о реванше.
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