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Беринчик завершил тренировочный лагерь перед боем с Наваррете

Через неделю украинский боксер поборется за титул WBO в легком весе.
Сегодня, 14:28
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик уже вскоре встретится в ринге с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете.

Бой, на кону которого будет стоять вакантный титул WBO в легкой весовой категории, состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

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За неделю до будущего поединка украинский боксер завершил свою подготовку.

Пресс-служба K2 Promotions Ukraine сообщила, что Беринчик провел финальный спарринг в тренировочном лагере.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Беринчик - Наваррете есть пункт о реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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