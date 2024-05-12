Беринчик завершил тренировочный лагерь перед боем с Наваррете

Через неделю украинский боксер поборется за титул WBO в легком весе.

Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик уже вскоре встретится в ринге с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете.

Бой, на кону которого будет стоять вакантный титул WBO в легкой весовой категории, состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

Читай также: Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете: прогноз на титульный бой

За неделю до будущего поединка украинский боксер завершил свою подготовку.

Пресс-служба K2 Promotions Ukraine сообщила, что Беринчик провел финальный спарринг в тренировочном лагере.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Беринчик - Наваррете есть пункт о реванше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!