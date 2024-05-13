"Тупые ублюдки": брат Фьюри набросился на команду Усика
Команды провели эмоциональную встречу.
Шейн Фьюри, брат чемпиона мира WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), стал участником конфликта с командой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).
"Тупые ублюдки, проявите уважение", - выкрикнул Шейн.
Напомним, что Джон Фьюри, отец Тайсона и Шейна, ударил головой представителя команды Усика.
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Ранее Тайсон эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!