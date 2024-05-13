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"Тупые ублюдки": брат Фьюри набросился на команду Усика

Команды провели эмоциональную встречу.
Сегодня, 17:26
Тайсон Фьюри с отцом / Getty Images
Тайсон Фьюри с отцом / Getty Images

Шейн Фьюри, брат чемпиона мира WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), стал участником конфликта с командой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

"Тупые ублюдки, проявите уважение", - выкрикнул Шейн.

Напомним, что Джон Фьюри, отец Тайсона и Шейна, ударил головой представителя команды Усика.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. 

Ранее Тайсон эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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