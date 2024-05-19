Беринчик - Наваррете: статистика ударов
Украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) стал победителем в поединке с мексиканцем Эммануэлем Наваррете (38-2-1, 31 КО), завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.
Бой состоялся в ночь на воскресенье, 19 мая, на Pechanga Arena в Сан-Диего, штат Калифорния, США, возглавив вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.
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После боя была опубликована статистика ударов украинского и мексиканского боксеров.
Хоть украинец и выбросил больше ударов (732 против 612), количество точных у соперников было практически одинаковое: 128 у Наваррете против 127 у Беринчика.
При этом украинский боксер успешнее работал джебом (43 против 30), а мексиканский боец донес больше силовых ударов (98 против 84).
Статистика ударов в бою Беринчик - Наваррете
Напомним, что Беринчик выиграл бой раздельным решением судей 115:113, 112:116, 116:112.
На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Наваррете.
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