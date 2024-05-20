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"Не собираемся останавливаться": Беринчик ярким постом отреагировал на завоевание титула чемпиона

Украинский боксер выразил готовность к новым свершениям.
Сегодня, 10:05
Денис Беринчик и Егор Голуб / instagram.com/berinchyk
Денис Беринчик и Егор Голуб / instagram.com/berinchyk

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик отреагировал на победу в бою с Эмануэлем Наваррете и завоевание титула.

У себя в Instagram украинский боксер сделал яркую публикацию со своим тренером Егором Голубом, заявив, что это еще не предел.

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"Мы уже очень далеко зашли, но не собираемся останавливаться. Немного отдохнем и снова к работе", - написал Беринчик.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Наваррете.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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