"Не собираемся останавливаться": Беринчик ярким постом отреагировал на завоевание титула чемпиона
Украинский боксер выразил готовность к новым свершениям.
Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик отреагировал на победу в бою с Эмануэлем Наваррете и завоевание титула.
У себя в Instagram украинский боксер сделал яркую публикацию со своим тренером Егором Голубом, заявив, что это еще не предел.
Читай также: Беринчик - двенадцатый чемпион чемпион мира по боксу из Украины
"Мы уже очень далеко зашли, но не собираемся останавливаться. Немного отдохнем и снова к работе", - написал Беринчик.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Наваррете.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!