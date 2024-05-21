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Фьюри принял решение по поводу реванша с Усиком

Промоутер бывшего чемпиона сообщил о планах своего подопечного.
Сегодня, 18:25
Усик одолел Фьюри / Getty Images
Усик одолел Фьюри / Getty Images

Бывший обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри принял решение провести реванш с абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком.

Об этом утверждает журналист talkSPORT Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена.

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Второй бой между украинцем и британцем, как и планировалось, должен состояться в октябре 2024 года в Саудовской Аравии.

"Тайсон Фьюри подтвердил, что в следующем бою проведет реванш с Александром Усиком, сообщил Фрэнк Уоррен. Он сказал, что они будут двигаться дальше с планом проведения второго поединка, который состоится в октябре в Саудовской Аравии", - написал Бенсон в сети Х.

Ранее в команде Усика сделали заявление про реванш с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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