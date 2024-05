Фьюри принял решение по поводу реванша с Усиком

Бывший обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри принял решение провести реванш с абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком.

Об этом утверждает журналист talkSPORT Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена.

Второй бой между украинцем и британцем, как и планировалось, должен состояться в октябре 2024 года в Саудовской Аравии.

"Тайсон Фьюри подтвердил, что в следующем бою проведет реванш с Александром Усиком, сообщил Фрэнк Уоррен. Он сказал, что они будут двигаться дальше с планом проведения второго поединка, который состоится в октябре в Саудовской Аравии", - написал Бенсон в сети Х.

‼️ Tyson Fury has now confirmed that he will take the Oleksandr Usyk rematch next, Frank Warren has revealed. He said they will push ahead with plans for the second fight to take place in October in Saudi Arabia. [@talkSPORT] pic.twitter.com/3Yrka57YxU